Rotes Kreuz: Nachfrage stark gestiegen

Das Rote Kreuz Burgenland präsentierte seine Leistungsbilanz für das Jahr 2018: Egal ob bei Einsätzen im Rettungs- und Krankentransportdienst, bei den Blutspendeaktionen oder bei den Lesepaten - in vielen Bereichen ist die Nachfrage gestiegen.

Blutspendeaktionen, die „Team Österreich“-Tafel, Kriseninterventionen, Lesepatenaktionen oder der ärztliche Visitendienst, der 2018 neu hinzugekommen ist - in regelmäßigen Abständen muss das Rote Kreuz ihr ohnehin breites Einsatzspektrum erweitern, während die Einsätze in den klassischen Bereiche zunehmen.

ORF

Alleine im Rettungs- und Krankentransportdienst wurden 2018 im Burgenland mehr als drei Millionen Kilometer zurückgelegt, um 200.000 mehr als im Jahr davor. „Die Bevölkerung wird im Durchschnitt älter. Dadurch gibt es mehr Wehwehchen, die versorgt werden müssen. Wir haben zudem gerade im Rettungsdienst weite Transportwege. Wir fahren quasi täglich nach Graz oder Wien. Dadurch fallen mehr Transportwege an, dadurch gibt es weitere Wege, und das müssen wir natürlich im Rettungsdienst abdecken“, so der Sprecher des burgenländischen Roten Kreuzes, Tobias Mindler.

Einsätze des Roten Kreuzes 2018: Notarzteinsätze: 6.621 Rettungseinsätze: 26.586 Krankentransporte: 51.446 Einsätze gesamt: 86.057

Pflegebereich als Herausforderung

Eine der wichtigsten Säulen sind dabei die rund 3.500 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Alleine im Rettungsdienst haben sie mehr als 106.000 ehrenamtliche Dienststunden geleistet. 261 First Responder waren in ihrer Freizeit knapp 2.900 Mal im Einsatz. Eine der großen Herausforderungen für dieses Jahr ist unter anderem die teilstationäre Pflege. „Insbesondere der Pflegebereich wird für uns immer wichtiger werden. Da arbeiten wir gemeinsam mit dem Land und anderen Organisationen an Strategien“, so Mindler.

Pixabay

Das Rote Kreuz möchte sich heuer verstärkte dem Thema „Freiwilligkeit“ widmen. Obwohl man den Zivildienerbedarf für heuer gut abdecken kann, brauche es auch weiterhin viele Freiwillige. In Sachen Blutspenden sind die Burgenländer im Österreich-Vergleich immer noch an der Spitze. Mit mehr als 17.600 Spenden gibt es auch 2018 eine leichte Steigerung.

Links: