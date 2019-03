Oberpullendorf: Autozulieferer weltweit tätig

Der Autozulieferer Kromberg und Schubert (Kroschu) in Oberpullendorf ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Das Werk gehört zu einem weltweit aufgestellten deutschen Konzern und gilt innerhalb der Kroschu-Gruppe als Kompetenzzentrum für Kunststoff.

Am Kroschu-Standort Oberpullendorf werden Kunststoffteile für Autos erzeugt, aber auch Werkzeuge für Spritzgussmaschinen und Prüfteile für Kabelsätze. Die Kabelstränge selbst werden in anderen Kroschu-Werken produziert und über Kroschu Oberpullendorf vertrieben.

ORF

„Das Kabelsatzgeschäft Kromberg und Schuberts für den europäischen Absatz wird primär in osteuropäischen Standorten produziert. All die sind Töchter von uns, erhalten von der österreichischen Firma die Aufträge, beliefern uns und wir beliefern unsere Kunden, überwiegend in Deutschland aber auch an anderen Plätzen in Europa“, erklärt Geschäftsführer Wolfgang Tupy.

Immer wieder Mitarbeiter gesucht

Dass Kroschu Österreich die Muttergesellschaft für die Kroschu-Standorte in Osteuropa ist, hat historische Gründe. Das Werk in Oberpullendorf habe von der Nähe zu Osteuropa profitiert. „Der erste Standort in Osteuropa in Köszeg ist von der Gruppe in Oberpullendorf aufgebaut worden, das waren die ersten Schritte für die Zuständigkeit Kromberg und Schuberts in Oberpullendorf für die Aktivitäten in Europa“, so Tupy.

Die Zahl der Beschäftigten in Oberpullendorf ist auf rund 250 gestiegen. Immer wieder werden neue Mitarbeiter eingestellt, sagt Geschäftsführer Heribert Wieder. Es werden alle Qualifikationen gesucht, „von der ungelernten Tätigkeit, die wir brauchen, um die Kunststoffmaschinen abzuräumen, zu bedienen. Aber auch hochqualifizierte Leute, zum Beispiel Automatisierungstechniker“, so Wieder.