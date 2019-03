Neun Millionen Bienen in Eisenstadt

Die Landeshauptstadt Eisenstadt arbeitet schon seit mehreren Jahren daran, bessere Lebensbedingungen für Bienen und Insekten zu schaffen. Durch die Aktion „Bienenfreundliche Stadt“ sollen nun zusätzliche Maßnahmen gesetzt werden.

In Eisenstadt sind in den vergangenen Jahren rund 6.000 Quadratmenter naturnahe Schmetterlingswiesen angelegt worden. Die Stadt verzichtet außerdem auf den Einsatz von Glyphosat.

Die Stadt werde weiter aktiv gegen das Bienensterben vorgehen, sagt Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). „Wir wollen als Stadt hier nicht nur zusehen und das bedauern, sondern wir wollen einen ganz aktiven Schritt zur Vermehrung der Bienen und Insekten leisten“, so Steiner.

Eigener Honig geplant

Konkrete Maßnahmen sollen bereits in den kommenden Wochen umgesetzt werden. Der erste Schritt: mehr Bienenstöcke. „Es ist geplant, dass wir in den nächsten Wochen, zusätzlich zu den derzeit 80 bestehenden Bienenstöcken in der Stadt, weitere 150 Bienenstöcke implementieren werden. Wenn man das umrechnet, werden das fast neun Millionen zusätzliche Bienen in der Stadt sein, also für jeden Österreicher und für jede Österreicherin eine zusätzliche Biene in Eisenstadt“, so der Bürgermeister. Zudem wird es einen eigenen Stadthonig geben, der von ausgesuchten Vertriebspartnern ab Mitte März verkauft wird.