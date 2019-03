Einbruchsserie auf Mobilheimplatz Podersdorf

Der Mobilheimplatz in Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) ist offenbar zum Zielobjekt von Einbrechern geworden. Seit Jahresbeginn wurden dort laut Polizei mehr als 30 Einbrüche verübt.

Die Täter brachen Türen und Fenster der Mobilheime und auch von Gartenhütten auf und ließen unter anderem Fahrräder, Videobeamer und Gartenmöbel mitgehen. Laut Polizei wurde vor allem Sachschaden verursacht. Der Gesamtschaden wurde zunächst mit einem niedrigen fünfstelligen Eurobetrag beziffert.

Die Mobilheim- und Gartenhüttenbesitzer habe man zum Teil noch nicht erreichen bzw. antreffen können, so die Polizei. Geschädigte, die noch keine Anzeige erstattet haben, werden daher ersucht, sich mit der Polizei in Podersdorf in Verbindung zu setzen, hieß es.