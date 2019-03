Heiraten im Burgenland sehr beliebt

Das Burgenland hat sich in den vergangenen Jahren als echtes „Hochzeitsland“ einen Namen gemacht. Die Wertschöpfung rund um die Feierlichkeiten ist speziell für die Betriebe in der Region enorm.

Heiraten im Dorfwirtshaus ums Eck, das ist ein wenig aus der Mode gekommen. Heutzutage ist eine Hochzeit ein Event, genau geplant und inszeniert an besonderen Plätzen, vielleicht sogar mit Hilfe eines „Wedding Planers“.

Spezialisiert auf den Tag der Liebe

Im Burgenland wurden im Vorjahr 1.393 Ehen geschlossen und neun Partnerschaften eingetragen. Hochzeitsfeiern waren es aber deutlich mehr, denn immer mehr Paare, speziell aus dem Großraum Wien, wollen nach ihrer standesamtlichen Trauung ihre Hochzeit im Burgenland feiern.

ORF

Von Nord bis Süd haben sich im Burgenland in den vergangenen Jahren zahlreiche Gastronomen und Veranstalter darauf spezialisiert, wie Ronald Gollatz am Hannersberg im Bezirk Oberwart. Er bekommt jährlich mehr als 400 Anfragen für Hochzeitsfeiern. „Wir haben uns auch in Angebotsgruppen zusammengetan um gebündelt an die Gäste zu kommunizieren. Die Kraft, die von den Anbietern ausgeht, die regionalen Wertschöpfung - Nächtigungen, Frisöre, Bekleidung, Location - ist sehr groß“, so Gollatz.

Anbieter branchenübergreifend vernetzen

Auch der Burgenland Tourismus ist auf den Zug aufgesprungen und betreibt seit dem Vorjahr eine eigene Hochzeits-Homepage, erklärt Tourismus-Direktor Hannes Anton: „Wo wir sichtbar machen, welche Locations es gibt, davon haben wir 65 untergebracht. 90 Beherberger sind mit dabei. Das ist dann unsere Aufgabe, die miteinander zu vernetzen.“

Standesbeamte: Burgenland wird immer beliebter

Heiraten im Burgenland wird immer beliebter, bestätigte auch Ingrid Schwarz, die Leiterin der burgenländischen Standesbeamten. „Wir haben den großen Vorteil, und das soll jetzt positiv aufgenommen werden, dass wir noch sehr ländlich sind. Das heißt, wir haben noch sehr viel Zeit, um die Brautpaare zu betreuen, um dann die Hochzeit so auf sie abzustimmen, wie sich das Brautpaar das erhofft und für diesen Tag wünscht“, so Schwarz.