Metropolitan Museum zeigt Esterhazy-Schätze

Exponate aus der Esterhazy Schatzkammer von Burg Forchtenstein werden regelmäßig an Museen als Leihgaben für Ausstellungen verliehen. Ab Herbst werden einige dieser Schätze im Metropolitan Museum in New York zu sehen sein.

Dass die Privatstiftung Esterhazy nun auch Leihgeber für das Metropolitan Museum wird, ist für das Unternehmen etwas Besonderes. Sieben Millionen Menschen besuchen jährlich das Museum in New York. Die Ausstellungsfläche beträgt 130.000 Quadratmeter und die Sammlung des Museums umfasst mehr als drei Millionen Exponate. Das Metropolitan Museum lädt aber auch immer wieder andere Museen und Sammlungen ein, um den Besuchern neue Ausstellungen zu bieten - wie zum Beispiel kommenden Herbst die Schau „Making Marvels“, die Schätze und technische Wunderdinge aus der Renaissance- und Barockzeit zeigen wird.

ORF

An europäischen Königs- und Fürstenhöfen war es einst üblich, Kunst- und Wunderkammern aufzubauen. In der Esterhazy Schatzkammer auf Burg Forchtenstein finden sich daher nach wie vor zahlreiche Schätze wie einzigartige Silbermöbel aus dem 17. Jahrhundert oder ein Bacchusautomat aus dem 16. Jahrhundert. Diese Exponate werden in New York gezeigt.

ORF

Ab November zu sehen

Viele dieser Silbermöbel seien einst in Notlagen eingeschmolzen und zu Geld gemacht worden, außer bei Esterhazy, sagt Karl Wessely von der Esterhazy-Gruppe. „Deshalb verfügen wir jetzt noch immer über einige der schönsten Exponate der Welt“, so Wessely. „Stiftung Esterhazy ist natürlich eine der herausragenden Sammlungen in diesem Bereich“, sagt Max Hollein, Direktor des Metropolitan Museums New York. Insgesamt gibt es für die Ausstellung „Making Marvels“ 40 Leihgeber. Gezeigt werden die Exponate ab 19. November.

Links: