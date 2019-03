Burgenländer bei Matura am erfolgreichsten

Bei der Zentralmatura im Jahr 2018 waren laut Statistik Austria österreichweit 84,5 Prozent der Schülerinnen und Schüler beim ersten Antritt erfolgreich. Am besten schnitten die Maturanten im Burgenland ab.

Im Burgenland hatten 88 Prozent der Schülerinnen und Schüler mit dem Erstantritt die Matura in der Tasche. Die niedrigste Erfolgsquote weist Wien auf (82,2 Prozent). Die meisten ausgezeichneten Erfolge gab es mit 16,7 Prozent in der Steiermark, die wenigsten im Burgenland (10,9 Prozent).

Die meisten negativen Mathematik-Klausuren schrieben die Schüler in Wien, die Oberösterreicher schnitten hier am besten ab. Im Burgenland gab es in Englisch die meisten Fünfer, und auch hier waren wieder die Oberösterreicher am besten.

