Gewerbegebiet Kemeten feiert Jubiläum

Vor 20 Jahren hat Kemeten beim Autobahnzubringer zur A2 ein Gewerbegebiet errichtet, um Betriebe in die Gemeinde zu bringen. Heute ist dieses Gewerbegebiet ein wichtiger Impuls- und Arbeitgeber für die Region.

Begonnen hat alles mit einer Tankstelle und einer Lkw-Werkstatt. Das waren die ersten Betriebe, die sich vor 15 Jahren im Gewerbegebiet Kemeten angesiedelt haben. Im Laufe der Zeit sind fast jedes Jahr weitere neue Betriebe hinzugekommen.

ORF

ORF

„Der Anfang war recht schwierig. Die Wirtschaftslage in den Jahren ab 2008 hat auch nicht dazu beigetragen, dass alles steil anläuft“, so Bürgermeister Wolfgang Koller (SPÖ) über die ersten Jahre. Nun habe sich die Lage gebessert: „Mit ansteigender Wirtschaftskraft hat das alles zu laufen begonnen. Man kann von einer Erfolgsgeschichte sprechen“, so Koller.

200 Arbeitsplätze

Mittlerweile finden im Gewerbegebiet Kemeten an die 200 Menschen Arbeit. Die Gemeinde musste seinerzeit ziemlich tief in die Tasche greifen. „Die Gemeinde Kemeten hat sehr viel Geld in die Hand genommen, um hier Arbeitsplätze zu sichern. Es sind rund vier Millionen Euro in die Hand genommen worden. Jetzt kann man darauf zurückgreifen, dass circa 200.000 Euro an Kommunalsteuern eingenommen werden, womit dieses Geld auch refinanziert wird“, so Koller.

ORF

Der Branchenmix ist mittlerweile recht bunt geworden: Vom Nachtclub über Baufirmen bis hin zu metallverarbeitenden Betrieben spannt sich der Bogen. Der größte Betrieb mit mehr 80 Mitarbeitern ist eine Fleischverarbeitungsfirma. „Die größten Vorteile sind natürlich die Verkehrsanbindung, und wunderschön ist auch die Infrastruktur. Wenn es Probleme gibt, war es mit der Gemeinde immer möglich, dass man ein Übereinkommen findet. Sie waren immer sehr menschlich zu uns“, so Stefan Halper, Geschäftsleiter der Fleischverarbeitungsfirma.

ORF

Weitere Betriebe kommen

Das Gewerbegebiet liegt direkt am Zubringer zur Südautobahn A2, ein enormer Vorteil für interessierte Firmen. Die Ansiedlung neuer Betriebe ist bereits in Planung - das sorgt für weitere Jobs in Kemeten. Insgesamt umfasst das Gewerbegebiet 44 Hektar, zwei Drittel davon sind bereits verkauft bzw. verbaut.