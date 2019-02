Überraschung: Hutter verlässt LBL

Am Rande der Wahl von Hans Peter Doskozil zum neuen Landeshauptmann ist es am Donnerstag im Landtag zu einer Überraschung gekommen: Der LBL-Abgeordnete Gerhard Hutter verlässt das Bündnis Liste Burgenland.

Hutter teilte den Entschluss seinem Listenkollegen, LBL-Vorsitzendem Manfred Kölly, am Nachmittag mit. Als Grund für seine Entscheidung nannte Hutter Meinungsverschiedenheiten mit Kölly: „Wir hatten in der Vergangenheit einige inhaltliche Differenzen, was die Zukunft der Liste Burgenland betrifft, wo wir auf keinen grünen Zweig kommen.“ Er ziehe sich jetzt zurück, um den anderen Zeit zu geben, sich auf die Landtagswahl 2020 vorzubereiten. Der Bürgermeister von Bad Sauerbrunn will nun als freier Abgeordneter im Landtag bleiben.

Kölly: Bin vielleicht ein bisschen zu dominant

Für Kölly kam die Nachricht unvorbereitet. Er plane bereits für die Landtagswahl und habe damit gerechnet, dass Gerhard Hutter LBL-Spitzenkandidat werde, so Kölly: „Es tut mir echt leid um Gerhard Hutter, aber ich gebe nicht auf, um ihn wieder ins Boot zu holen.“ Bei den Meinungsverschiedenheiten sei es seiner Meinung nach um die Landtagswahl 2020 und die Frage, welche Gruppierungen und Namenslisten bei der LBL mitmachen sollten, gegangen. Da gebe es verschiedene Meinungen, mit dem müsse man leben, vielleicht sei er in der Sache auch ein bisschen zu dominant, so Kölly.

Hutter schloss Seitenwechsel nicht aus

Hutter schloss am Donnerstag nicht aus, dass er in Zukunft bei einer bestehenden Landtagsfraktion andocken könnte. Er sei immer interessiert, hier im Land etwas weiterzubekommen, da seien gute Beziehungen wichtig. „Momentan schließe ich nichts aus, außer dass ich eine andere Liste führen werde in die nächste Landtagswahl“, so Hutter. Manfred Kölly sagte dazu, dass er über einen Seitenwechsel enttäuscht wäre.