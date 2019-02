Nach Unfall: Fahrerflüchtiger ausgeforscht

Nach einem Unfall mit fünf Verletzten am Dienstag in Kukmirn hat die Polizei den fahrerflüchtigen Unfallverursacher ausgeforscht. Ein 42-Jähriger verschuldete den Unfall durch ein riskantes Überholmanöver und fuhr weiter.

Bei einer Befragung gab der Mann gegenüber den Polizisten an, dass er sich an das Überholmanöver erinnern könne. Er habe zwischen Eltendorf (Bezirk Jennersdorf) und Kukmirn (Bezirk Güssing) einen Pritschenwagen überholt. Von einem Unfall habe er aber nichts mitbekommen, so der 42-Jährige. Der Fahrerflüchtige aus dem Bezirk Jennersdorf wird an die Bezirkshauptmannschaft und bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Drei Fahrzeuge beteiligt, fünf Menschen verletzt

Bei dem Überholmanöver auf der L108 musste eine 18-Jährige ihren Pkw verreißen und stieß dabei gegen ein entgegenkommendes Auto. Der andere Wagen überschlug sich mehrmals. Der Wagen der 18-Jährigen kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Der andere Pkw landete im Straßengraben. Ein 41-jähriger Autofahrer, der nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte, prallte anschließend gegen das Fahrzeug. Fünf Personen wurden zum Teil schwer verletzt - mehr dazu in Fahrerflucht: Fünf Verletzte nach Unfall.