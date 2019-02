Niessl: Abgang mit „Demut, nicht mit Wehmut“

Nach 18 Jahren und zwei Monaten hat Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) am Mittwoch bei seiner letzten Pressekonferenz seine Amtszeit Revue passieren lassen. An seiner Seite: sein Weggefährte und Nachfolger Hans Peter Doskozil.

Im Landhaus in Eisenstadt ist der anstehende Wechsel nicht zu übersehen: Büros werden geräumt, Türschilder ausgetauscht: Die Ära Niessl geht - nach 18 Jahren - zu Ende. „Es ist nicht Wehmut, sondern es ist Demut, denn 18 Jahre an der Spitze eines wunderbaren Landes waren eine Herausforderung, aber eine schöne Herausforderung“, fasste es Niessl zusammen.

Bildungsbereich bleibt Highlight

Im Tourismus wurde die Grenze der drei Millionen Nächtigungen überschritten. Die Arbeitsmarktzahlen können sich - mit rund 100.000 Beschäftigten im Jahresschnitt - sehen lassen. Das Burgenland produziert - übers Jahr gerechnet - mittlerweile 150 Prozent des Strombedarfs aus erneuerbarer Energie.

Besonders stolz ist der scheidende Landeshauptmann Hans Niessl auf die Entwicklungen im Bildungsbereich: „Für mich persönlich das Highlight ist der Bildungsbereich. Vielleicht auch deswegen, weil ich aus diesem Bereich komme und weil sich das Burgenland in diesem Bereich auch hervorragend entwickeln konnte. Theodor Kery hat noch von einem Land der ‚Schulschande‘ gesprochen. Heute sind wir in vielen Bildungsparametern an der Spitze. Auch die letzten Bildungstests haben ergeben, dass wir im Leseverhalten ganz an der Spitze Österreichs stehen, einen Punkt hinter Salzburg.“

Doskozil: Burgenland trägt Niessls Handschrift

Hans Peter Doskozil (SPÖ) ging - unter anderem als Büroleiter - durch die Schule von Hans Niessl. Er fand bei der Pressekonferenz sehr persönliche Worte für seinen Amtsvorgänger: "Das Burgenland hat einen Weg eingeschlagen, der nicht nur in Österreich, sondern auch im Kontext mit der Förderpolitik und der Entwicklung der europäischen Union sicherlich herzeigbar ist - und trägt vielfach deine Handschrift.

Am Donnerstag endet also die Ära Hans Niessl. Er ist - nach Theodor Kery - der am zweit-längsten dienende burgenländische Landeshauptmann.

