Serieneinbrecher in Neusiedl am See gefasst

Nach etlichen Einbrüchen in Kellerabteile, Tiefgaragen und Pkw in Niederösterreich, Wien und im Bezirk Neusield am See hat die Polizei jetzt einen 31-jährigen Mann aus der Slowakei gefasst. Er wurde in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.

Der 31-jährige Mann wurde Mitte Februar im Stadtgebiet von Neusiedl am See von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass nach dem Mann aus der Slowakei bereits wegen diverser Einbruchsdiebstähle gefahndet wurde. Bei der Kontrolle seines Fahrzeuges fiel den Beamten eine Vielzahl von Einbruchswerkzeugen auf - etwa ein Brecheisen, ein Störsender, für Pkw-Einbrüche sowie mehrere Schraubendreher.

Landespolizeidirektion Burgenland

Kampfmesser sichergestellt, Kennzeichen gestohlen

Außerdem konnten die Polizisten im Zuge der Kontrolle diverse Gegenstände sicherstellen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von mehreren Einbrüchen stammen. Ein Teil des Diebesgutes wurde bereits Pkw-Einbrüchen in Tiefgaragen in Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten-Land) sowie Kellerabteil-Einbrüchen im Bezirk Neusiedl am See zugeordnet werden. Die Überprüfung der Pkw-Kennzeichen ergab, dass sie in der Slowakei als gestohlen gemeldet waren. Bei der genaueren Durchsuchung des 31-Jährigen wurden außerdem zwei Kampfmesser sichergestellt, die er in zwei Holstern am Körper trug, obwohl gegen ihn ein Waffenverbot bestand.

Landespolizeidirektion Burgenland

Diebesgut teilweise noch nicht zugewiesen

Der 31-Jährige wurde daraufhin festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Dem 31-Jährigen konnten bislang eine Reihe von Einbruchsdiebstählen Neusiedl am See sowie St. Pölten-Land nachgewiesen werden, zu denen er sich auch geständig zeigte. Ein Großteil des Diebesgutes von vermutlichen Tatorten im Burgenland, insbesondere im Bezirk Neusiedl am See, aber auch in Wien und Niederösterreich, konnte bisher noch nicht zugeordnet werden. Die Polizei erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung, um weitere Einbruchsopfer ausfindig machen und die gestohlenen Gegenstände zurückgeben zu können.

