Bis 26. Februar arbeiten Frauen unbezahlt

Noch immer verdienen Frauen in Österreich weniger als Männer. Der Equal Pay Day am 26. Februar symbolisiert die Einkommensschere zwischen den Geschlechtern. Bis zu diesem Tag arbeiten vollzeitbeschäftigte Frauen unbezahlt.

Frauen erhalten heuer erst nach 57 Tagen, ab dem 26. Februar, denselben Lohn wie Männer. Für die Berechnung werden Daten der Statistik Austria zum Einkommen herangezogen. Dabei werden die durchschnittlichen Jahres-Einkommen von Frauen und Männern verglichen.

In Österreich werden seit Jahren zwei Tage der Lohngerechtigkeit begangen, was auf die Berechnungsmethode zurückzuführen ist. Neben dem Frühjahrstermin gibt es auch einen Tag im Herbst - in diesem Fall wird vom Jahresende „zurückgerechnet“