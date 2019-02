AK-Wahl: Freiheitliche wollen dazugewinnen

Die Freiheitlichen Arbeitnehmer haben am Samstagabend in Antau den Auftakt für den Arbeiterkammerwahlkampf veranstaltet. Ein konkretes Wahlziel wurde nicht genannt, das Ziel sei, dazuzugewinnen.

In der AK-Vollversammlung mit 50 Sitzen haben die Freiheitlichen derzeit drei Kammerräte. Spitzenkandidat ist wieder der Loipersbacher Siegfried Zeltner. Er will sich besonders für Lehrstellen einsetzen und ist dagegen, dass jemand, eine Lehre beginnen oder abschließen kann, wenn er in Österreich kein Asylrecht hat.

ORF

Die Freiheitlichen Arbeitnehmer treten außerdem für die Befreiung niedriger Einkommensbezieher vom AK-Beitrag ein. Die AK-Wahl findet vom 20. März bis zum 2. April statt - mehr dazu in Arbeiterkammer: Wahl mit Signalwirkung.