„Wrestling goes School“ wird ausgeweitet

Das - im Burgenland erfolgreiche - Schulsport-Projekt „Wrestling goes School“ wird ausgeweitet. Künftig wird es in ganz Österreich wöchentliche Sporteinheiten geben, in denen Volkschulkindern der Ringsport nähergebracht wird.

Projektleiter Mario Schindler aus Mörbisch konnte dafür das Sportministerium als Partner gewinnen. An acht burgenländischen Volksschulen, schwerpunktmäßig im Bezirk Eisenstadt, läuft derzeit das Projekt „Wrestling goes School“. Kinder werden in wöchentlichen Trainings spielerisch an den Ringsport herangeführt.

Aus dem lokalen Projekt wird mit Hilfe des Sportministeriums jetzt ein nationales Projekt, so Mario Schindler, Initiator und Ringernationaltrainer aus Mörbisch. „Das Projekt ist seitens des Sportministeriums bis Juli 2021 abgesichert. In der Zeit der Evaluierung haben wir uns entschieden, pro Bundesland nur eine Schule ins Boot zu holen. Wir brauchen dementsprechend qualifiziertes Personal, somit habe ich im Boot mittlerweile 25 bis 30 Trainer, die natürlich noch von mir in Workshops geschult werden“, sagte Schindler.

APA/Wrestling goes School

Begeisterung motiviert

Die Talentefindung für den Ringsport zu verbessern ist aber nur ein Nebenaspekt dieser Initiative von Mario Schindler. „Das Projekt selbst ist auf drei Säulen aufgebaut: Gewaltprävention, soziale Integration und Talente zu finden und auch zu fördern“, so Schindler. Seit fünf Jahren existiert das Projekt „Wrestling goes School“ im Burgenland. Die Akzeptanz vor allem bei den Kindern motivierten Schindler dazu, die Ausweitung auf ganz Österreich voranzutreiben.

„Wenn man in die Schulen kommt, geben einem die Kinder so viel zurück. Bestes Beispiel ist der jährliche Schulringcup - da herrscht Euphorie bei den Kindern. Das motiviert natürlich dazu, das auszubauen“, sagte Schindler. Der soeben angesprochene Schulringcup findet heuer zum vierten Mal statt. Termin ist der 29. Mai im Landessportzentrum VIVA in Steinbrunn.