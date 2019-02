„Genuss Burgenland“ zieht positive Bilanz

Der Verein „Genuss Burgenland“ mit Sitz in Donnerskirchen zieht eine positive Bilanz über das Jahr 2018. Hauptaufgabe ist es, burgenländische Qualitätsprodukte zu vermarkten und die Wertschöpfung der regionalen Produzenten zu steigern.

Ob die erstmalige Kooperation mit der Genussmesse Oberwart, die Förderung des Imkernachwuchses oder eine Produktpräsentationsveranstaltung für die Vertreter einer großen Supermarktkette - die Aktivitäten von „Genuss Burgenland“ deckten 2018 ein breites Spektrum ab. Es sei ein ereignisreiches Jahr gewesen, bilanzierte Agrarlandesrätin Verena Dunst (SPÖ). Die „Genuss Burgenland“ solle den heimischen Agrarproduzenten eine Plattform für ihre Produkte und Innovationen bieten.

ORF

Ein Beispiel dafür sind die „Schlösslpilze“ in Donnerskirchen: Zwei junge Unternehmer züchten in dem Abfallprodukt Kaffeesatz Speisepilze für regionale Märkte, Geschäfte und die Gastronomie. Als Erfolg wertet „Genuss Burgenland“ auch die Veranstaltung zweier großer Märkte im Domizil im Martinsschlössl in Donnerskirchen. Weitere derartige Events seien auch für heuer geplant, so Dunst. Mithelfen soll der neue Bio-Genuss-Botschafter, der ehemalige Landwirtschaftskammerpräsident Franz Stefan Hautzinger.

