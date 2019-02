Bezirk Oberwart: Aufregung um Flugplatz-Projekt

Im Bezirk Oberwart wird momentan über ein neues Infrastrukturprojekt diskutiert: Es geht um einen Flugplatz, der möglicherweise zwischen Oberwart und Riedlingsdorf gebaut werden soll. Auch wenn noch nichts konkret ist, sind die Fronten schon klar.

Das Projekt Flugplatz für Kleinflugzeuge steckt noch in den Kinderschuhen. Vor zwei Wochen gab es ein erstes Arbeitsgespräch. Es gebe noch nichts Konkretes zu sagen, sagte der Oberwarter Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP): „Themen wie Grundstücke, wie Finanzierung, wie Raumplanung, wie Hochwasserschutz - es sind so viele offene Fragen und ich kann nicht mit einem Thema in die Öffentlichkeit gehen, wenn nicht alle Fakten auf den Tisch liegen.“ Darum werde er auch inhaltlich nichts sagen, so Rosner.

ORF

Reinhard Kremsner, der in Punitz eine Linienpilotenflugschule betreibt, befürwortet das Projekt, um die Abwanderung zu stoppen und neue Arbeitsplätze zu schaffen. „Ansonsten werden wir wirklich ein Naturerholungsgebiet mit einer Überalterung, die ohnehin schon stattgefunden hat“, so Kremsner.

ÖVP und Grüne dagegen

Gegner des Projekts ist Reinhard Jany von der ÖVP. Er ist Ortsvorsteher von Unterschützen und machte die geheimen Pläne publik. Jany befürchtet, dass die Kleinflugzeuge für enorme Lärmbelästigung sorgen werden: „Die startenden Flieger, die ankommenden Flieger - die verursachen ja Lärm, die Einflugsschneise.“ Für die Region wäre das sicherlich nicht einfach.

Unterstützung bekommt Jany von der Gemeinderätin der Grünen in Oberwart, Maria Racz: „Es ist so, dass wir hier einen öffentlichen Verkehr brauchen. Wir brauchen Infrastruktur für die Pendlerinnen und Pendler und sicher keinen Flugplatz für ein paar Hobbyflieger.“ Weitere Gespräche zum Thema Flugplatz sind für Anfang März geplant.