Auto gegen Zug: Ein Verletzter

In Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist am Mittwochnachmittag ein Pkw von einem Zug erfasst worden. Nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland wurde dabei ein Fahrzeuginsasse verletzt.

Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 15.45 Uhr alarmiert, auch ein ÖBB-Einsatzleiter wurde verständigt. Der verletzte Fahrzeuginsasse wurde mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus Eisenstadt zur Behandlung im Schockraum gebracht.