Fertörakos: Keine Infos zu Mega-Projekt

In Fertörakos wird derzeit am Ausbau des Hafens am Neusiedler See gearbeitet. Es sollen unter anderem eine Strandpromenade und Ferienhäuser gebaut werden. Vieles, was das Millionenprojekt betrifft, ist aber noch unklar.

Das Areal um die Baustelle am Hafen in Fertörakos ist gesperrt und wird rund um die Uhr bewacht. Auf der ungarischen Seite des Neusiedler Sees sollen ein moderner Yachthafen, eine Strandpromenade, Freizeitanlagen sowie Restaurants und Ferienhäuser entstehen. Genauere Pläne und Einzelheiten zu dem Millionenprojekt gibt es aber nicht.

Mehrfaches Nachfragen erfolglos

Das Projekt betrifft den Nationalpark Neusiedler See zwar - aber nur indirekt. Denn das Baugebiet befindet sich nicht auf Nationalparkfläche. Trotzdem betrifft es den Verein UNESCO Welterbe Neusiedler See - Fertö. Aber auch der hat bislang nichts Genaueres über das Vorhaben erfahren. Mehrfaches Nachfragen bei Projektbeteiligten in Ungarn sei erfolglos geblieben, so Hannes Klein vom Verein.

Auch der Abteilung für Ländliche Entwicklung, Agrarwesen und Naturschutz der Landesregierung Burgenland liegen keine genauen Informationen zu dem Projekt vor.

Links: