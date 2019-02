54-Jähriger bei Waldarbeiten verletzt

In einem Waldstück bei Aschau in Oberschützen ist es am Dienstagvormittag bei Holzschlägerungsarbeiten zu einem Unfall gekommen. Ein 54-jähriger Mann wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.

Zwei Männer waren auf dem abschüssigen Waldstück bei Aschau, einem Ortsteil der Gemeinde Oberschützen (Bezirk Oberwart), mit Forstarbeiten beschäftigt. Sie fällten auf dem Gelände Bäume, die als Brennholz dienen sollten. Der 54-jährige Mann dürfte dabei unbemerkt in den Gefahrenbereich geraten sein.

Baumkrone erwischte 54-Jährigen

Der Mann wurde daraufhin von der Baumkrone einer umstürzenden Erle getroffen und ging verletzt zu Boden. Der Verletzte wurde noch im Wald von einem Notarzt-Team erstversorgt und dann mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 16“ ins Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen. Details zu seinem Gesundheitszustand waren am Dienstagnachmittag noch nicht bekannt.