In Erinnerung an Alt-Kanzler Fred Sinowatz

Am 5. Februar 2019 hätte Fred Sinowatz seinen 90. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass fand Sonntagnachmittag in seiner Heimatgemeinde Neufeld an der Leitha eine Matinee in Erinnerung an ihn statt.

Fred Sinowatz wurde 1929 geboren und war der erste und bisher einzige Bundeskanzler aus dem Burgenland. Der Sozialdemokrat war drei Jahre lang Regierungschef - nämlich von 1983 bis 1986. Fred Sinowatz verstarb 2008 im Alter von 79 Jahren.

ORF

„Baumeister der Republik“

Rund 300 Gäste waren am Sonntag in das Kulturzentrum Neufeld an der Leitha gekommen. Zur Einstimmung der Matinee wurde die ORF-Dokumentation „Baumeister der Republik“ gezeigt, die das Leben von Bundeskanzler Fred Sinowatz schildert. „Ich habe mich nicht aufgedrängt, Bundeskanzler zu werden, oder Parteivorsitzender zu werden. Ich wurde es auf Vorschlag von Bruno Kreisky“, so ein Auszug aus der Dokumentation.

ORF/Kurt Krenn

Fischer: Sinowatz war ein loyaler Mensch

Fred Sinowatz war ein sehr bescheidener Mensch, der aber Großes für das Land geleistet hat, sagte Altbundespräsident Heinz Fischer: „Fred Sinowatz war ein wirklicher Freund, ein sehr loyaler Mensch, der viel Wärme ausgestrahlt hat, uneitel und dennoch eine ganz wichtige Rolle für die ‚Zweite Republik‘ und für die Bildungspolitik gespielt hat.“

ORF/Kurt Krenn

Für Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) war Sinowatz ein großer Burgenländer der sehr heimatverbunden war: „Und ich glaube, er war ein hervorragender Bildungspolitiker und es hat zahlreiche private Begegnungen gegeben, am Sportplatz einerseits, andererseits bei einem Mittagessen, bei einem Abendessen, und es war für mich immer sehr spannend und lehrreich mit einer derartig großen Persönlichkeit diskutieren zu dürfen.“

ORF/Kurt Krenn

Bescheidenheit als Markenzeichen

Bescheidenheit war das Markenzeichen von Fred Sinowatz, erinnerte sich sein einstiger Kabinettschef Hans Pusch: „Es gab einmal eine lustige Situation in Salzburg. Da ist die gesamte Prominenz nach irgendeiner Uraufführung zusammengekommen und man hat sich in Noblesse überboten. Der Ober hat einen französischen Wein nach dem anderen gebracht und verschiedene gezeigt und Sinowatz hat dann gesagt, ‚Wissen Sie was, bringen’s uns einen Doppler!‘“

Fred Sinowatz war zwar nie Bürgermeister in Neufeld, trotzdem ernannte ihn die Gemeinde noch zu Lebzeiten zum Ehrenbürgermeister, sagte Stadtchef Michael Lampel (SPÖ) am Sonntag bei der Matinee.