Schlepper nach Fluchtversuch festgenommen

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag in Andau (Bezirk Neusiedl am See) einen Schlepper festgenommen. Der Mann wollte drei Syrer illegal nach Österreich bringen. Er versuchte mit ihnen vor der Polizei zu flüchten.

Der Mann kam mit seinem Pkw aus Ungarn un geriert nach dem Grenzübertritt in eine Schwerpunktkontrolle der Polizei. Der 36-jährige Rumäne ignorierte Anhaltezeichen und flüchtete. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten das Auto bald nach der Grenze stoppen. Der Rumäne wurde an Ort und Stelle festgenommen. Seine drei Mitfahrer aus Syrien stellten einen Antrag auf Asyl.