Murhof Gruppe: Interesse an Golfclub Donnerskirchen

Der Golfclub Neusiedlersee-Donnerskirchen könnte von der steirischen Murhof Gruppe übernommen werden. Die Murhof Gruppe ist einer der größten Golfanbieter Europas. Dass Verhandlungen laufen, wurde auf Anfrage des ORF Burgenland betätigt.

Bei einer außerordentlichen Generalversammlung wurde ein weiterer Schritt in Richtung einer Übernahme gesetzt, sagte Gerald Stangl, Prokurist der Murhof Gruppe. Eine Voraussetzung seitens der Murhof Gruppe war, dass die Statuten des Vereins geändert werden und Vertreter der Murhof Gruppe in den Vorstand gewählt werden. Das ist vergangene Woche passiert, zwei Vertreter sind in den Vorstand eingetreten, bestätigte Stangl.

„Juwel in Österreich“

Der Golfplatz Donnerskirchen, der heuer sein 30-jähriges Bestehen feiert, sei ein „Juwel in Österreich“ und eine „einzigartige Anlage“, so Stangl. Eine endgültige Entscheidung soll es aber erst Mitte März geben. Die steirische Murhof Gruppe betreibt mittlerweile 17 Golfanlagen und drei Golfhotels in Österreich und zwar in Niederösterreich, der Steiermark und in Kärnten. Derzeit zählt sie ungefähr 20.000 Mitglieder.