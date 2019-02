Hassposting: Staatsanwaltschaft ermittelt

Unter dem Logo der FPÖ Burgenland wurde zu Jahresbeginn auf der Plattform Instagram ein rassistischer Kommentar zum Neujahrsbaby veröffentlicht. Die FPÖ distanzierte sich von dem Account und kündigte eine Anzeige an. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft Wien.

FPÖ-Landesparteiobmann Johann Tschürtz hatte sich von dem Hassposting distanziert. Die Instagram-Seite sei keine offizielle FPÖ-Parteiseite, der Betreiber sei der Partei nicht bekannt, hieß es Anfang Jänner von den Freiheitlichen - mehr dazu in Neujahrsbaby: Hass-Kommentar auf Instagram.

Betreiber in Wien gemeldet

In dieser Sache ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Wien, weil der Betreiber oder die Betreiberin der Seite in Wien gemeldet sei. Details will die Staatsanwaltschaft derzeit aber nicht bekannt geben, hieß es Montagnachmittag auf Anfrage des ORF-Burgenland.