Laureen Drexler: Leidenschaft Tanz

Die Tänzerin Laureen Drexler aus Pinkafeld hat im Wiener Museumsquartier mit einer eigenen Bühnenshow auf sich aufmerksam gemacht. Die 21-Jährige hat nicht nur den Tanz selbst choreografiert, sie ist für das Gesamtkonzept verantwortlich.

„Contemporary dance MEETS deep house“ - so der Titel der Vorstellung - war bereits zwei Mal restlos ausverkauft. Zeitgenössischer Tanz, Deep House und Mode - in ihrer ersten Eigenproduktion überschritt Laureen Drexler bewusst verschiedene Kunstformen.

„Die Intention war, ein neues Publikum anzuziehen. Die Mode ist deshalb für mich sehr wichtig gewesen, weil ich finde, dass die richtige Betonung des Körpers die tänzerische Bewegung sehr unterstützen kann. In Absprache mit dem DJ haben wir die Stücke dann so angeordnet und zusammengeschnitten, dass es zur Choreografie passt und es auch bei der Musik einen roten Faden gibt“, so Drexler.

Leidenschaft als Beruf

Laureen tanzt seit dem Alter von vier Jahren. Mit zwölf Jahren wurde sie von der Profitänzerin Liz King entdeckt, mit 16 Jahren fasste sie den Entschluss ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Sie absolvierte die Musik- und Kunst Privatuniversität in Wien und profitierte von Workshops in Tel Aviv und New York.

„Man bekommt mehr Selbstbewusstsein und lernt neue Stile kennen - und es ist total spannend zu sehen, wie in anderen Städten die Tanzszene so abläuft“, sagte Drexler. Es folgen Engagements am Tiroler Festspielhaus in Erl, sowie auf verschiedenen Bühnen in Wien und Berlin. Daneben arbeitet sie selbständig. „Ich wollte schon immer etwas eigenes auf die Beine stellen, um einfach Präsenz in der Kunstszene zu erlangen und auch Erfahrungen zu machen“, so Drexler.

Ziel: In einer Tanzcompany zu tanzen

Ihre Selbständigkeit, so scheint es, ist erfolgreich. Die beiden Vorstellungen ihrer Show im „Dschungel Wien“ waren restlos ausverkauft, weitere Termine sind in Planung. Und das obwohl zeitgenössischer Tanz in Österreich derzeit noch ein Nischendasein fristet.

„Irgendwie habe ich das Gefühl, es spricht immer nur das eine Publikum an“, so Drexler. „Die Ausbildungen in Wien sind sehr professionell und die Lehrer sind sehr gut. Wir schließen die Ausbildung mit dem Bachelor ab, aber wir haben keine Möglichkeit irgendwo in Wien hineinzukommen“, sagte Tänzerin Lilli Mayrhofer. Deswegen ist Laureen Drexler derzeit für ein paar Wochen in London - zum Vortanzen. Damit ist sie ihrem Traum einen Schritt näher. Nämlich in einer Company aufgenommen zu werden und weitere Erfahrungen im Ausland zu sammeln.