„Sehr gut“ für Sportunterricht

Schulen, die sich besonders für den Schulsport engagieren, werden mit dem „Österreichischen Schulsportgütesiegel“ ausgezeichnet. Heuer wurden 20 Schulen aus dem Burgenland vor den Vorhang gebeten.

Die Schulen erhielten für ihr besonderes Engagement das Schulsportgütesiegel in Gold, Silber oder in Bronze. Ob das Gütesiegel verliehen wird und welche Farbe es hat, hängt von bestimmten Kriterien wie zum Beispiel der Stundenanzahl im Fach „Bewegung und Sport“, der Teilnahme an Schulwettkämpfen und der Infrastruktur ab. Die Qualitätskriterien würden ganz streng vom Unterrichtsministerium kontrolliert, erklärte Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz.

ORF

Die Gütesiegel seien ein Zeichen dafür, dass im Sport die Qualität im Vordergrund stehe und dass man Standards erbringen müsse, ergänzte Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ). Unterrichtsministerium und Landesschulrat wollen alle Pflichtschulen dazu animieren, ihr sportliches Angebot zu erweitern. Denn oft ist der Schulsport das Sprungbrett für Talente in den Spitzensport. Für die Schulen bedeutet die Auszeichnung gleichzeitig auch eine Werbung.

ORF

Auszeichnete Schulen