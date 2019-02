Diskussion über „Papamonat“ geht weiter

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) stellte einen generellen „Papamonat“ in Aussicht. Darüber gibt es nun auch im Burgenland Diskussionen. Arbeitnehmervertreter und SPÖ begrüßen den Vorstoß der Ministerin, Wirtschaftskammer und ÖVP zeigen sich skeptisch.

Künftig sollen Jungväter EU-weit einen Anspruch auf mindestens zehn Tage Vaterschaftsurlaub haben. Eine vorläufige Einigung zwischen den EU-Staaten und dem Europaparlament gibt es bereits, diese muss aber noch formell abgesegnet werden.

Dunst begrüßt Vorstoß

Seit dem Vorstoß von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) wird auf Bundesebene über einen generellen Rechtsanspruch auf den „Papamonat“ diskutiert. Familien- und Landesrätin Verena Dunst (SPÖ) begrüßt den Vorstoß, sie fordert einen allgemeinen Rechtsanspruch. Den gebe es momentan nur im öffentlichen Dienst, so Dunst. Dazu sagte Burgenlands Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth, dass es ein Unterschied sei, ob der Papamonat im öffentlichen Dienst mit Steuergeldern finanziert werde oder ob Privatunternehmer auf ihre Kosten auf Mitarbeiter verzichten müssten und dennoch Kundenwünsche erfüllen sollen. Die burgenländische Wirtschaft bestehe zum Großteil aus Klein- und Mittelbetrieben. Für diese wäre das kaum umsetzbar, vier Wochen auf Fachkräfte zu verzichten. Diese könnten ja nicht so einfach ersetzt werden, sagte Nemeth.

Grundsätzlich steht die Wirtschaftskammer Österreich einem generellen Papamonat eher ablehnend gegenüber. Der Sozialrechtsexperte der Wirtschaftskammer Österreich Rolf Gleißner könnte sich einen Rechtsanspruch dann vorstellen, wenn umgekehrt Firmen bei vorzeitigen Beschäftigungsverboten von Schwangeren entlastet werden, indem sie Wochengeld von der Krankenversicherung erhalten.

Auch seitens der ÖVP steht man einem generellen „Papamonat“ eher ablehnend gegenüber. Wirtschaftsministerin Margarethe Schramböck lehnt eine Einführung ohne gleichzeitige Entlastung der Wirtschaft ab und übt auch Kritik an der geplanten EU-Richtlinie - mehr dazu in news.ORF.at. Von ÖVP-Familiensprecherin Michaela Resetar heißt es dazu: eine gesetzlich geregelte Lösung wäre wünschenswert, man müsse aber die Wirtschaft verstehen und auch gemeinsam mit ihr Lösungen erarbeiten.

Gesetzliche Väterkarenz nur für öffentlichen Dienst

Das Gesetz sieht derzeit nur für den öffentlichen Dienst eine gesetzliche Väterkarenz vor, in manchen Branchen ist der „Papamonat“ aber auch im Kollektivvertrag geregelt. Ansonsten ist man aber auf die Zustimmung des Arbeitgebers angewiesen, um unbezahlten Urlaub für die Väterkarenz zu bekommen. In dieser Zeit gibt es allerdings keinen gesetzlichen Kündigungsschutz. Wohl einer der Hauptgründe, warum zu Vorjahresbeginn österreichweit nur 3,8 Prozent der Väter in Karenz gingen.

