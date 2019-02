Israel: Van der Bellen besuchte Kyriat Mattersdorf

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Dienstag im Rahmen seines Israel-Besuches die orthodoxe Gemeinde Kyriat Mattersdorf in Jerusalem besucht. Diese ist nach der ehemaligen jüdischen Gemeinde Mattersdorf - heute Mattersburg - benannt.

Empfangen wurde der Bundespräsident von Oberrabiner Isaak Ehrenfeld. Van der Bellen hat ihm als symbolisches Geschenk eine Straßentafel mit der Aufschrift „Samuel Ehrenfeld-Weg“ überreicht - ein Weg, den es in Mattersburg gibt. Der Bundespräsident hat als Geschenk einen silbernen Griff einer Thora-Rolle bekommen.

Shlomi Amsalem

Isaak Ehrenfeld ist der Enkel von Samuel Ehrenfeld, dem letzten Rabbiner von Mattersburg. Im November 2017 hat der Bundespräsident gemeinsam mit Isaak Ehrenfeld und weiteren Ehrengästen in Mattersburg an der Eröffnung einer Gedenkstätte zur Erinnerung an die ehemalige jüdische Gemeinde teilgenommen.

Link: