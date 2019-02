Weltkrebstag: Gesunde Lebensweise schützt

Am Montag ist Weltkrebstag. Ziel ist es, Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Krebserkrankungen ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Rund 40.000 Menschen erkranken österreichweit pro Jahr an Krebs.

Der aktuelle Gesundheitsbericht zeigt, dass die Zahl der Krebserkrankungen seit dem letzten Gesundheitsbericht aus dem Jahr 2012 zurückgegangen ist. Außerdem haben Krebspatienten laut dem Bericht heutzutage deutlich mehr Lebenszeit, denn die Patienten profitieren von neuen Therapien.

ORF

Im Jahr 2016 sind laut Statistik Austria im Burgenland 1190 Menschen an Krebs erkrankt - 633 davon waren Männer, 557 Frauen. Die häufigsten Krebsformen sind Brustkrebs und Lungenkrebs. Insgesamt waren bösartige Neubildungen für rund ein Viertel der Todesfälle im Burgenland verantwortlich, heißt es aus dem Gesundheitsbericht.

Gesunde Lebensweise beugt vor

Was die Krebsvorsorge betrifft, wünscht sich Christian Moder, Direktor der burgenländischen Gebietskrankenkasse, mehr Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen. Er weist auf das erfolgreiche Dickdarmvorsorge-Projekt hin, das es seit 2003 im Burgenland gibt - mehr dazu in „Bewusst gesund“: Dickdarm-Screening.

Für Andrea Konrath von der burgenländischen Krebshilfe ist das Thema Vorsorge sehr wichtig. Außerdem sei auch die Lebensweise entscheidend: Nicht rauchen, gesunde Ernährung und viel Bewegung senken das Krebsrisiko. Die Krebshilfe Burgenland hat sechs Beratungsstellen im Land und bietet zudem einen mobilen Beratungsdienst an.

