Gefälschter Führerschein sichergestellt

Im Zuge einer Grenzkontrolle konnte die Polizei am Samstag in Nickelsdorf einen gefälschten Führerschein sicherstellen. Ein serbischer Staatsbürger wies sich bei der Einreise mit einem gefälschten Dokument aus Kroatien aus.

Der 25-jährige Lenker aus Serbien war mit seinem Pkw und einigen Mitfahrern unterwegs. Beim Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) geratet das Fahrzeug in eine routinemäßige Grenzkontrolle. Der Fahrer wies sich mit einem originalem kroatischen Personalausweis aus. Seine Mitfahrer hatten serbische Dokumente bei sich. Im Zuge einer Personenüberprüfung händigte der 25-Jährige in weiterer Folge auch einen kroatischen Führerschein aus, der von den Beamten sofort als offensichtlich gefälscht erkannt wurde.

25-Jähriger wurde angezeigt

Bei der Vernehmung gab der Mann an, dass er den kroatischen Führerschein vor rund drei Jahren in Serbien für 130 Euro gekauft habe. Die Fälschung wurde von der Polizei sichergestellt. Der 25-Jährige wurde bei der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See angezeigt. Ihm wird das Lenken eines Pkw ohne gültiger Lenkberechtigung sowie der Gebrauch einer gefälschten Urkunde vorgeworfen.