Gasleck sorgt für Feuerwehreinsatz

In der Nacht auf Samstag musste die Freiwillige Feuerwehr Pinkafeld zu einem vermutlichen Gasaustritt ausrücken. In zwei Kanalschächten wurde eine hohe Gaskonzentration festgestellt.

Bereits bei einer ersten Erkundung der betroffenen Umgebung bemerkten die Feuerwehrleute starken Gasgeruch im Freien. Die zuständige Netz Burgenland wurde über die Landessicherheitszentrale alarmiert. Sofort wurden im Freien und in den angrenzenden Kellern von Wohnhäusern Gasmessungen durchgeführt, jedoch ohne Ergebnis.

Gas musste abgestellt werden

Bei den Messungen im Freien, speziell im Bereich der Kanalschächte schlugen die Messgeräte allerdings Alarm. Die Feuerwehr öffnete daraufhin die Schächte der gesamten Straße, um weitere Testmessungen durchzuführen. In zwei der Kanalschächte konnte ein gefährliches Gasgemisch festgestellt werden. Die Netz Burgenland stellte daraufhin das Gas in der gesamten Straße ab. Am Samstag hat man mit Grabungsarbeiten begonnen, um die betroffene Gasleitung freizulegen, das Leck zu finden und zu reparieren.

Laut Netz Burgenland war ein undichtes Verbindungsstück zwischen zwei Rohren der Auslöser für das Gasleck gewesen sein. Grund dürften womöglich Erdverschiebungen gewesen sein. Der Schaden wurde noch am Samstag beseitigt. Menschen oder Wohnhäuser waren nicht in Gefahr, hieß es seitens der Netz Burgenland.