Bericht: RH sieht Smart Meter eher kritisch

Der Rechnungshofbericht über die neuen Stromzähler, die sogenannten Smart Meter, wirft einige Fragen auf. Unter anderem etwa, wer für die Kosten der Umstellung auf die neuen Stromzähler aufkommen wird.

Für den Endkunden ist der Austausch der Stromzähler mit keinen direkten Kosten verbunden, heißt es seitens der Netz Burgenland. Die neuen Samrt Meter würden einige Kostenvorteile mit sich bringen. Der Austausch würde sich quasi von selbst finanzieren, glauben die Energieunternehmen. Der Burgenländische Rechnungshof ist allerdings skeptisch. Die Kostenvorteile werden vielleicht überschätzt. Am Ende könnten die Kunden doch über höhere Tarife zur Kasse gebeten werden.

Modernisierungen beeinflussen Netztarife

Der Direktor der Netz Burgenland, Peter Sinowatz, sagte dazu, dass Modernisierungen im Netz bis jetzt immer nur Vorteile für den Kunden gebracht hätten. Im Vergleich zum Jahr 2001 hätten sich im Burgenland die reinen Netzkosten halbiert. Der Kunde zahle also nur noch 50 Prozent der Netzkosten im Vergleich zu 2001, sagte Sinowatz. Das habe man nur realisieren können, indem man die Netze massiv modernisiert hat. Auch 2019 würde es, trotz Smart Meter-Investitionen, zu einer weiteren Senkung des Netztarifes kommen, sagt Sinowatz.

ORF

Strenge gesetzliche Vorgaben bei Datensicherhit

Kritische Anmerkungen macht der Rechnungshof auch beim Thema Datensicherheit. Der Datenschutz sei bei der Umstellung bisher nicht ausreichend berücksichtigt worden. Peter Sinowatz verweist auf die strengen gesetzlichen Vorgaben. Es sei klar rechtlich fixiert wofür man welche Daten verwenden dürfe. Man übermittle einmal am Tag einen Zählerstand und eine Zählernummer, aber keine personenbezogenen Daten. Die Daten würden mehrfach gesichert in einem Rechenzentrum in Eisenstadt liegen und dort würden sie auch bleiben, so Sinowatz.

Wer nicht will ,dass der Zählerstand täglich online nach Eisenstadt übermittelt und eine Zeitlang gespeichert wird, kann übrigens die sogeannnte Opt-Out-Variante wählen. In diesem Fall wird der Zählerstand dann nur einmal im Jahr übermittelt.

Links: