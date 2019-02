Kinderoperette: „Land des Lächelns“ in Mörbisch

Bei den Seefestspielen in Mörbisch wird es auch heuer wieder Operette für Kinder geben. Das hat Intendant Peter Edelmann am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Heuer steht „Das Land des Lächelns“ für Kinder auf dem Programm.

Die Lehar Operette „Das Land des Lächelns“, für Kinder adaptiert, wird sechs Mal in Mörbisch aufgeführt. Gespielt wird wieder im überdachten Innenhof des Festspielgeländes. Anders als auf der großen Seebühne wird das Ensemble lediglich aus fünf Personen bestehen.

„Das werden Sängerinnen und Sänger von der Hauptproduktion sein. Die freuen sich schon auf diese Vorstellungen, weil es ist so schön für Kinder auf der Bühne zu stehen und so bereichernd, dass sie das auch für weniger Geld machen. Ich bin ihnen auch sehr dankbar dafür“, so Intendant Peter Edelmann.

Für Kinder verständlich

Neben den Solistinnen und Solisten tritt auch ein Erzähler auf, verkörpert von Gernot Kranner, der die Operette für Kinder umgeschrieben hat.

Ihm war es ein Anliegen, dass das Stück für Kinder verständlich, spannend und kurzweilig ist und interaktiv bleibt. „Die Kinder machen sehr viel mit, singen mit, tanzen mit, musizieren mit Luftinstrumenten - ein ganzes Orchester haben wir dort“, sagte Kranner. Zu sehen ist die Kinderoperette „Das Land des Lächelns“ von 24. bis 26. Juni.