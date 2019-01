EU-Wahl: Zwei Burgenländer auf NEOS-Liste

Die NEOS haben ihre Kandidaten für die bevorstehende Europawahl fixiert. Der Pinkafelder Gemeinderat Eduard Posch ist Spitzenkandidat im Burgenland. Der Eisenstädter Karlheinz Dornach ist der zweite Burgenländer auf der Liste.

Posch kandidiert auf Platz 14 der NEOS-Liste, Dornach auf Platz 29. Derzeit besetzen die NEOS eines der momentan 18 österreichischen Mandate im EU-Parlament. Österreichweit geht Claudia Gamon als NEOS-Spitzenkandidatein bei der EU-Wahl am 26. Mai ins Rennen.

Vision der „Vereinigten Staaten von Europa“

NEOS habe die Vision eines souveränen, starken und handlungsfähigen Europas, so Posch. Man habe die Vision der „Vereinigten Staaten von Europa“, einen Traum von einer starken europäischen Heimat. In den letzten Jahrzehnten sei öfter der kleinste gemeinsamen Nenner gesucht worden, anstatt die größte gemeinsame Vision voranzutreiben. Eine überbordende Bürokratie und ein rasant wachsender Nationalismus hätten diese Zukunftslücke gefüllt. „Europa ist noch nicht perfekt. Es ist unsere Aufgabe daran zu arbeiten, dass es besser funktioniert“, so Posch. Man müsse Europa aber auch vor der Zerstörung durch populistische Nationalisten schützen. Diese gefährdeten den europäischen Lebensstil.