Baumesse Oberwart eröffnet

In Oberwart wurde am Donnerstagvormittag die Baumesse eröffnet. Mit rund 20.000 Besuchern in vier Tagen gehört sie zu den größten Fachmessen Österreichs. Fast 300 Aussteller bieten umfassende Informationen zu Bauen, Wohnen und Garten.

Wer ein Haus baut oder saniert, sich für ein alternatives Heizsystem interessiert, einen Whirlpool anschaffen, oder den Garten neu gestalten will, wird auf der Baumesse in Oberwart umfassend informiert. Das schätzen Besucher wie Andrea Stany aus Stegersbach, die sich für eine Infrarotheizung interessierte. Auch Erwin Ederer aus Schandorf besuchte wegen dem großen Angebot die Messe.

Der optimale Branchenmix sei ein Grund für den Erfolg der Baumesse, sagte Veranstalter Markus Tuider. Ein anderer Grund ist der Standort. „Wir liegen an einem Standort, wo fast 90 Prozent der Bevölkerung ein Eigenheim besitzt oder schaffen will - und das ist der Erfolg der Baumesse“, so Tuider.

Impulsgeber für Region

Die Baumesse sei ein guter Indikator für die Entwicklung von Burgenlands Wirtschaft, sagte Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) in seiner Eröffnungsansprache. „Natürlich gibt es jetzt Start-ups, Silikon Valley oder viele Kleinbetriebe, die sich gründen. Aber ich glaube, eine Wirtschaft steht auf einem soliden Fundament, wenn es Industrie und Baugewerbe gibt. Da sind wir im Burgenland sehr gut unterwegs“, so Niessl.

„Die Baumesse in Oberwart ist nicht nur für die Stadtgemeinde wichtig. Sie ist sicherlich auch ein wichtiger Impulsgeber für die gesamte Region“, betonte FPÖ-Landtagspräsidentin Ilse Benkö. Die Baumesse Oberwart ist bis Sonntag täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.