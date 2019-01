FH Wiener Neustadt: Josef Wiesler tritt zurück

Josef Wiesler wird die Fachhochschule (FH) Wiener Neustadt mit 28. Februar verlassen und danach nicht mehr das Amt des Geschäftsführers bekleiden. Es gibt private Gründe, hieß es vom ehemaligen FH-Burgenland-Chef.

„Meine Familie und mein Restaurant werden mich in den nächsten Monaten und wahrscheinlich Jahren in einem Ausmaß beschäftigen, welches mit den Aufgaben eines Geschäftsführers der Fachhochschule, vor allem auch aufgrund der großen räumlichen Distanz, nicht vereinbar ist“, gab Wiesler in der Aussendung zu seinen Beweggründen bekannt.

Wiesler war seit Jahresbeginn 2017 als Geschäftsführer der FH Wiener Neustadt tätig. Der gebürtige Burgenländer hatte sich gegen 75 Mitbewerber durchgesetzt.

2012 bis 2016 an FH Burgenland

Wiesler wurde im Burgenland geboren, spondierte 1983 an der WU Wien und arbeitete bei diversen Firmen, bevor er 1993 selbst Unternehmer wurde - zunächst im Bereich der Unternehmensberatung, seit 2006 als Gastronom und seit 2010 als Hotelier. Von 2012 bis Ende 2016 war er als Geschäftsführer der FH Burgenland für das Infrastrukturmanagement und die Beschaffung zuständig.

Links: