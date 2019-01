Winterwetter: Zahlreiche Fahrzeugbergungen

Im Burgenland hat das winterliche Wetter Montagfrüh für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. In allen Bezirken mussten Feuerwehren zu Fahrzeugbergungen ausrücken, hieß es von der Landessicherheitszentrale.

Bei Winden am See (Bezirk Neusiedl am See) landete ein mit Holz beladener Lkw im Straßengraben. Verletzt wurde dabei niemand. Bevor die Feuerwehr das Fahrzeug bergen konnte, musste es zunächst vollständig entladen werden.

Eine Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Rattersdorf und Hammerteich (Bezirk Oberpullendorf) wurde eine Frau leicht verletzt. „Bei allen anderen Verkehrsunfällen wurde niemand verletzt“, so der Sprecher der Landessicherheitszentrale.

Einen geografischen Schwerpunkt gebe es nicht. "Allerdings mussten die meisten Fahrzeuge auf Güterwegen geborgen werden.

