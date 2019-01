Reisetrends: Italien, Kroatien und Griechenland

Im Jänner ist in den burgenländischen Reisebüros traditionell sehr viel los - kein Wunder, viele Menschen möchten durch frühes Buchen beim Sommerurlaub Geld sparen. Heuer liegen Klassiker wie Italien, Kroatien und Griechenland im Reisetrend.

Nach den Weihnachtsfeiertagen herrscht in den Reisebüros jedes Jahr Hochbetrieb. Laut Reiseberaterin Doris Repay, begann nach den Weihnachten die Frühbuchersaison - dies sei die Hauptsaison. Peter Delarich aus Trausdorf sagte, dass er heuer dazu tendiere seinen Urlaub in Greichenland verbringen zu wollen.

ORF

Türkei wieder gefragter

In den Reisebüros werden vor allem Fernreisen gebucht. Heuer sind vor allem allem die Klassiker-Destinationen beliebt. „Italien hat einen Riesenboom, Kroatien schon seit längerer Zeit. Ägypten kommt wieder stark zurück, die Türkei kommt wieder zurück und auch sehr stark gefragt wird Griechenland in allen Variationen“, so Reiseberaterin Andrea Hombauer. Dies bestätigten auch Romana Hödl aus Stöttera und Kristina Jung aus Eisenstadt, die sich - unabhängig voneinander - Angebote für Griechenland einholten.

ORF

Schiffsreisen beliebt

Eine beliebte Alternative ist auch heuer wieder die Schiffsreise. Hier würden speziell die Mittelmeerkreuzfahrten punkten, aber auch die Flusskreuzfahrten würden momentan sehr stark nachgefragt werden, so Repay.

Im Durchschnitt geben die Reisebüros mit Kosten von etwa 1.000 Euro pro Person und pro Woche aus. Wer es billiger haben will, der bucht schon früher. „Eines dieser Angebote wird es werden. Wir müssen das natürlich mit unseren Frauen absprechen. Wir sind nur die Tippgeber, die Frauen entscheiden“, meinte Delarich. Wo auch immer es hingehen wird - fixiert man bis Ende Jänner seinen Urlaub, kann man bis zu 20 Prozent Frühbucherbonus kassieren.