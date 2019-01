Motomotion abgesagt

Auf dem Oberwarter Messegelände wird es heuer keine neuen Autos und umgebaute Motorräder, sogenannte Custom-Bikes, zu sehen geben. Der Grund: Die Burgenlandmesse hat die traditionelle „Motomotion“ für heuer abgesagt.

Vom 8. bis 10. März hätte die diesjährige Motomotion stattfinden sollen. Die Vorbereitungen waren bereits am Laufen, doch nun musste Messeveranstalter Markus Tuider die Motomotion kurzfristig absagen.

„Der Autohandel hat im heurigen Jahr nicht so mitgespielt, wie in den vergangenen Jahren - das heißt, wir hätten die Qualität nicht halten können. Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Wir wollen unseren Besuchern aber ein gutes Produkt anbieten und das wäre heuer nicht gewährleistet gewesen. Wir machen jetzt einmal eine Pause und hoffen, dass wir 2022 wieder etwas Interessantes bieten können“, so Tuider.

Motomotion eventuell 2022 wieder

Mit der Absage der Motomotion wird es heuer auch keine Custom-Bike-Show in Oberwart geben. Nicht betroffen von der Absage der 17. Motomotion sind alle übrigen Oberwarter Messen, sagte Tuider.

„Wir sperren nächste Woche die Baumesse auf, die komplett voll ist - mit über 20 Firmen auf der Warteliste. Die Vorarbeiten für die Inform laufen gut, für die neue Feuerwehrmesse im November haben wir schon alle beisammen. Es geht uns grundsätzlich gut. Wir sind nur bei der Motomotion von rund zehn bis 15 Ausstellern abhängig, wenn die nicht mitspielen, dann geht es eben nicht“, so Tuider. Nach derzeitigem Planungsstand wird es voraussichtlich im März/April 2022 wieder eine große Motomotion in Oberwart geben.