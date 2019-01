Teilnehmer-Rekord bei „Burgenland Extrem“

5.100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind am Freitagmorgen um 4.30 Uhr zur Burgenland-Extrem-Tour aufgebrochen. Sie wollen in 24 Stunden den Neusiedler See umrunden. Die Veranstalter sprechen von einem Teilnehmer-Rekord.

Tour-Start war in Oggau, die Seerunde umfasst 120 Kilometer. Daneben gibt es heuer aber auch noch Startmöglichkeiten in Hegykö in Ungarn, in Apetlon und in Neusiedl am See. Es ist die größte Wintersport-Veranstaltung im Burgenland, die Zimmer in der Region sind schon seit Wochen ausgebucht.

ORF

Beim Start in Oggau hatten die Wanderer recht günstige Bedingungen: minus zwei Grad Celsius und nur wenig Wind. Doch mit Tagesanbruch werde wahrscheinlich auch der Wind einsetzen, befürchtete ORF-Burgenland-Redakteur Mario Kanitsch, der heuer privat selbst bei der Extrem-Tour mitgeht. Die Stimmung sei perfekt, es seien alle sehr, sehr gut drauf, so Kanitsch nach zweieinhalb Stunden Winterwanderung.