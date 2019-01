David Nemeth: Mattersburg statt Mailand

Der Verteidiger David Nemeth aus der Fußballakademie Burgenland hatte ein Angebot, in den Nachwuchs des großen italienischen Vereins AC Milan zu wechseln. Nemeth bleibt aber im Burgenland. Eine schwierige Entscheidung, wie er selbst zugibt.

Das Nachwuchstalent David Nemeth hatte das Fußball spielen beim UFC St. Georgen gelernt. Zuletzt war er Kapitän der U18-Auswahl in der Fußball Akademie. Durch einen Auftritt im U18-Nationalteam im Herbst sind die Beobachter des AC Milan auf Nemeth aufmerksam geworden. Nach Probetraining und Vertragsangebot für das Nachwuchsteam hat sich David Nemeth aber gegen den AC Milan und für den SV Mattersburg entschieden.

ORF

Für den 17-jährigen keine einfache Entscheidung: „Ich war mit dem Kopf einmal in Mailand, einmal war ich in Mattersburg. Das hat sich von Tag zu Tag geändert. Am Meisten haben mir meine Eltern geholfen, dadurch bin ich auch zur Entscheidung gekommen“, so Nemeth. Im Dezember hat der Verteidiger mehrere Trainingseinheiten und ein Testspiel für das zweite Team der Mailänder absolviert. Dabei ist Nemeth vor allem die Härte im Training in Erinnerung geblieben.

ORF

Zwei Gründe für Entscheidung

Es gibt hauptsächlich zwei Gründe für David Nemeth, warum er im gewohnten Umfeld bleibt. Der erste Grund ist, dass Jugendspieler, die nach Italien gehen, in den meisten Fällen nicht den Durchbruch schaffen. SVM-Profi Philipp Prosenik ist es etwa so ergangen, er spielte bereits im Nachwuchs des AC Milan. „Das ist keine einfache Zeit gewesen. Ich würde - so wie viele andere auch - nicht mehr nach Italien gehen. Wenn man schaut, wie viele Junge es in Italien geschafft haben - da sind nicht viele dabei“, so Prosenik.

ORF

Der zweite Grund: In Mattersburg hält man sehr viel von Nemeth. Er trainiert jetzt bereits bei den Profis mit, außerdem ist er auch beim Trainingslager der Profis in Portugal mit dabei. Bei den Amateuren des SV Mattersburg, für die er schon beim Hallenmasters gespielt hat möchte, er Einsatzzeit sammeln.

Nächstes Ziel: Erwachsenenfußball

„Er spielt eine wichtige Rolle. Wir wollen über die Akademie und die Amateure Spiele zu den Profis bringen“, gibt der Sportliche Leiter Robert Almer die Marschroute vor. „Der Plan ist, dass wir ihn im Frühjahr in den Erwachsenenfußball integrieren. Er wird seine Sporen in der Amateurmannschaft verdienen“, ergänzt Trainer Klaus Schmidt. Nemeth selbst will nach der Absage für Milan sich jetzt körperlich weiterentwickeln, viel Erfahrung sammeln und sich gut für die Regionalliga vorbereiten.