Schlepper in Kittsee festgenommen

Für zwei Schlepper haben am Freitag beim Autobahn-Grenzübergang Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) die Handschellen geklickt. Sie waren mit einem Kastenwagen unterwegs, mit dem sie 16 Flüchtlinge nach Österreich brachten.

Die beiden Rumänen flogen im Zuge einer Schwerpunktaktion auf. In dem Kastenwagen fuhren zehn Männer, drei Frauen und drei Kinder aus dem Irak mit. Die Rumänen wurden am Freitagnachmittag im Bezirkspolizeikommando befragt. Ihre 16 Mitfahrer erwartet ein Asylverfahren.