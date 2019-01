Cobra-Einsatz in Thermenhotel Stegersbach

In einem Thermenhotel in Stegersbach (Bezirk Güssing) ist es am Mittwoch zu einem Einsatz der Polizeispezialeinheit Cobra gekommen. Auslöser waren zwei Strafgefangene, die nach einem Hafturlaub nicht in die Justizanstalt Salzburg zurückgekehrt waren.

Die beiden 36-jährige Zwillingsbrüder werden beschuldigt mehrere Einmietbetrugshandlungen in Kärnten, der Steiermark und im Burgenland begangen zu haben. Die burgenländische Polizei erhielten vom Landeskriminalamt Salzburg die Information, dass sich die Brüder in Stegersbach aufhalten sollen.

Festnahme ohne Zwischenfälle

Da die beiden Männer als gefährlich eingestuft wurden, wurde das Einsatzkommando Cobra angefordert. Die beiden Verdächtigen wurden schließlich ohne Zwischenfälle in dem Hotel festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.