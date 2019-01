Begegnungszone für Bad Tatzmannsdorf

In Bad Tatzmannsdorf sollen Autos künftig nur mehr mit Tempo 20 über den Hauptplatz fahren dürfen. Der Platz soll zur Begegnungszone werden. Dieser Vorschlag ist Teil eines derzeit diskutierten Verkehrskonzeptes für den Kurort.

In Bad Tatzmannsdorf gilt derzeit fast im ganzen Ortsgebiet Tempo 30. Doch dieses Tempolimit wird von den Autofahrern oft nicht eingehalten. Ein Arbeitskreis im Gemeinderat entwickelte mit Hilfe eines externen Verkehrsplaners ein alternatives Konzept. Dieses sieht auf dem Hauptplatz eine Begegnungszone mit Tempo 20 vor.

ORF

Konzept mit verschiedenen Tempozonen

FPÖ-Gemeinderat Dietrich Wertz war federführend an der Ausarbeitung der neuen Regelung beteiligt. Man wolle im Hauptplatzbereich eine Gleichberechtigung zwischen Fußgängern und Pkws auch auf der Fahrbahn, das sei die Grundidee, erklärte Wertz: „Der Stärkere schaut auf den Schwächeren - das heißt der Pkw auf den Fußgängern.“ Das Verkehrskonzept sieht verschiedene Tempozonen vor: So soll man rund um den Hauptplatz - also außerhalb der Begegnungszone - Tempo 30 fahren können, an der Peripherie Tempo 40.

ORF

Kontroversiell wird in der Bevölkerung vor allem Tempo 20 im Zentrum diskutiert: Raimund Deutsch sagte zum Beispiel, er finde die Idee einen Schwachsinn, man solle bei Tempo 30 bleiben und damit basta. Günter Grabner meinte dagegen, alles, was dazu beitrage, dass man sich als Fußgänger wohlfühle, sei in Ordnung.

Polster: Bürger am Wort

Bürgermeister Gert Polster (SPÖ) will die Bevölkerung in den Entscheidungsprozess einbinden. Das Konzept sei den Menschen in einer Bürgerversammlung präsentiert worden, nun hätten sie die Möglichkeit ihre Meinung kundzutun und man habe dazu auch Sprechtage eingerichtet. Das neue Verkehrskonzept soll im Frühjahr vom Gemeinderat beschlossen werden.