Zwei Reisebusse aus dem Verkehr gezogen

Bei Kontrollen im Südburgenland hat die Polizei am Wochenende neun Fahrzeuge wegen schwerer technischer Mängel aus dem Verkehr gezogen. Zwei rumänische Reisebusse mit 36 Insassen durften die Fahrt nicht fortsetzen, nachdem Bremsversagen festgestellt worden war.

Negativer Rekordhalter bei den auf der B65 in Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf) durchgeführten Kontrollen war ein in der Türkei zugelassenes Sattelkraftfahrzeug: Der Lkw wies 15 Mängel der Kategorie „Gefahr in Verzug“ auf. Schon das Vorliegen auch nur eines solchen Mangels hat zur Folge, dass die Weiterfahrt zu untersagen ist. Dazu kamen noch acht als „schwere Mängel“ eingestufte Beanstandungen.

LPD Burgenland

Bei der Kontrolle des Sattelschleppers stellte sich unter anderem heraus, dass vier Radbolzen fehlten. An fünf Reifen wurden schweren Schäden festgestellt. Auch Bremsversagen, beschädigte Luftfederbälge und weitere Mängel wurden festgestellt, hieß es von der Polizei.

LPD Burgenland

