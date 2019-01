Lust auf’s Lesen mit „Komm mit in die Schule“

Laut Statistik hat jedes dritte Kind in Österreich noch nie eine Geschichte vorgelesen bekommen. Dabei ist das Vorlesen eine wichtige Vorstufe zum Lesenlernen in der Volksschule. Um hier Abhilfe zu schaffen, bekommt im Burgenland jedes Kind zur Schuleinschreibung das Buch „Komm mit in die Schule“.

Das Lesebuch „Komm mit in die Schule“ soll Lust auf Lesen machen. Es ist ein Mitmachbuch mit Geschichten zum Vorlesen. Die Kinder sollen es gemeinsam mit ihren Eltern durchgehen. „Je besser diese Schuleingangsphase sowohl von den Eltern als auch von den Pädagoginnen im Kindergarten und in der Schule begleitet wird und von uns unterstützt wird, umso besser ist meiner Meinung nach auch die Schullaufbahn des Kindes gestaltet“, erklärt Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz.

Gratis-Buch für Schulanfänger

Im Burgenland bekommt jedes Kind, das die Schule heuer beginnt, das Lesebuch gratis, erklärt Landesrätin Verena Dunst (SPÖ). „Damit übernehmen wir vollkommen die Kosten für diese Schuleinschreibungsbroschüre ‚Komm mit in die Schule‘ in der Höhe von 12.600 Euro. Und ganz konkret werden das 2.596 Schulanfängerinnen und Schulanfänger sein“, so Dunst.

Schuleinschreibung beginnt

Die Schuleinschreibung beginnt in diesen Tagen, sie ist heuer zweigeteilt, erklärt Landesschulinspektor Erwin Deutsch. Der administrative Teil erfolgt im Jänner, der pädagogische Bereich später, ebenso wie das sogenannte pädagogische Übergangsgespräch.

In diesem Gespräch werden Daten wie Sprachstandserhebung und Bildungsdokumentation besprochen. Außerdem wird der „Bildungskompass“ in einem Übergangsportfolio vom Kindergarten zusammengefasst, der dann den Erziehungsberechtigten und der Volksschule ausgehändigt wird, erklärt Deutsch. Die neue Broschüre soll vor allem in dieser Zeit zwischen Schuleinschreibung und Schulbeginn Eltern und Kindern helfen.