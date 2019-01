Parndorf gewinnt Hallenmasters

Der SC/ESV Parndorf hat Samstagabend in Oberwart den Titel im Hallenfußball geholt. Im Masters-Finale siegten die Parndorfer gegen Oberwart mit 5:3.

Bei der Masters-Finalrunde in Oberwart setzten sich in der Vorrunde die Favoriten durch. In der Gruppe A siegten die Mattersburg Amateure vor Oberwart, in der Gruppe B blieb Bad Sauerbrunn vor Parndorf erfolgreich. Im Halbfinale schlugen dann die Gruppen-Zweiten zu. Parndorf siegte gegen Titelverteidiger Mattersburg Amateure mit 2:0 und Oberwart gegen Bad Sauerbrunn mit 6:2. Im Endspiel feierte Parndorf dann einen 5:3-Erfolg gegen Oberwart.

ORF

„Ich bin überglücklich“

„Ich muss der Mannschaft ein riesen Kompliment machen. Ich bin einfach nur überglücklich, dass jeder einzelne Spieler alles gegeben hat. Ich habe das Masters als Spieler schon einmal gewonnen und dass ich das jetzt auch als Trainer auch erleben darf - solche Geschichten schreibt nur der Fußball“, sagte Parndorf-Coach Norbert Pammer zum Titelgewinn.

„Das Problem war, dass wir gleich zwei Tore bekommen haben. Wir haben uns zwei Mal zurückgekämpft und sind trotz allem mit dem zweiten Platz sehr zufrieden“, sagte Oberwart-Coach Jürgen Halper nach dem Finale.

Thomas Herrklotz vom SV Oberwart war mit acht Treffern der besten Torschütze der Finalrunde. Herrklotz wurde auch zum besten Spieler gewählt. Als bester Torhüter wurde Bernhard Pulker vom Titelträger Parndorf ausgezeichnet.

Für Parndorf war es bereits der siebente Titel im Hallenmasters. Der Regionalligaklub ist damit auch der Rekordsieger, gefolgt vom SV Neuberg mit sechs Erfolgen.