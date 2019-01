Ex-Freundin getötet: Tatverdächtiger aus Neufeld

Der 42-jährige Mann, der am Mittwoch in Krumbach in Niederösterreich seine ehemalige Lebensgefährtin getötet haben soll, ist im Burgenland aufgewachsen und hat bis vor etwa sechs Jahren in Neufeld an der Leitha gelebt.

Der mutmaßliche Täter verbrachte seine Kindheit und Schulzeit in Neufeld (Bezirk Eisenstadt Umgebung). Zwei Ortschaften weiter, in Pottendorf in Niederösterreich, war er 15 Jahre lang in einem Spenglerei-Betrieb beschäftigt. Nach seiner Scheidung zog der Neufelder nach Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt) und hatte dort mit seinem späteren Opfer eine etwa dreijährige Beziehung. Diese ging vor einigen Wochen in die Brüche. Die Bluttat am Mittwoch gestand der Burgenländer bereits - mehr dazu in Krumbach: Mann gesteht Tötung der Ex-Freundin.

Auf Bildern in sozialen Medien, etwa auf seiner Facebook-Seite, ist der 42-Jährige mit Waffen, Gewehren und in Uniformen zu sehen. Auch von seinem ehemaligen Arbeitgeber in Pottendorf war zu erfahren, dass der Mann als Waffen-Narr gilt.