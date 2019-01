Erstmals flächendeckende Lehrlingscastings

Zum ersten Mal finden heuer im Burgenland flächendeckend Lehrlingscastings statt. Die Wirtschaftskammer veranstaltet die Castings gemeinsam mit dem AMS und der Bildungsdirektion in sechs Bezirken.

Die Wirtschaft sucht händeringend Fachkräfte. Teilweise können Betriebe Aufträge gar nicht mehr annehmen, weil sie nicht das Personal dafür haben. Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) spricht sogar davon, dass der Fachkräftemangel das Wirtschaftswachstum im Land bremse. Die Wirtschaftskammer setzt alles daran, neue Lehrlinge zu finden. Bei sechs verschiedenen Lehrlingscastings von Stegersbach (Bezirk Güssing) bis Neusiedl am See stellen sich insgesamt 104 Betriebe vor, sagt Wirtschaftskammer-Präsident Peter Nemeth.

ORF

„Es ist nicht leicht sich die Zeit zu nehmen, einem Jugendlichen nicht nur einen Lehrplatz zur Verfügung zu stellen - das wäre das einfachste - sondern sich mit ihm dazwischen auch noch zu beschäftigen, dass er dann auch wirklich einen erfolgreichen Schulabschluss hat und dass er dann am Ende auch wirklich ein Können hat, um dann im Nachhinein wirklich einen guten Arbeitsplatz zu finden“, so Nemeth.

Termine Lehrlingscastings: 21.1.2019 - WK Oberwart, Raimundgasse 36, 7400 Oberwart

25.1.2019 - Rathaussaal Oberpullendorf, Hauptstraße 9, 7350 Oberpullendorf

29.1.2019 - PTS Stegersbach, Sparkassenplatz 4, 7551 Stegersbach

31.1.2019 - PTS Neusiedl, Sportzentrum 3, 7100 Neusiedl am See

4.2.2019 - PTS Mattersburg, Michael-Kochstraße 44, 7210 Mattersburg

21.2.2019 - PTS Eisenstadt, Rosentalweg, 7000 Eisenstadt

Castings bieten Orientierung

Die Wirtschaftskammer veranstaltet die Lehrlingscastings gemeinsam mit dem AMS und der Bildungsdirektion. Eingeladen sind dazu Schülerinnen und Schüler von Polytechnischen Schulen und Lehrstellensuchende, sagt AMS-Geschäftsführerin Helene Sengstbratl.

„Jugendliche brauchen auf dem unübersichtlichen Lehrstellenmarkt Orientierung: Welche Betriebe bieten in erreichbarer Nähe Lehrstellen an? Welcher Betrieb ist sympathisch? Einige dieser Fragen lassen sich beim Lehrlingscasting beantworten. Die Lehrlinge treten beim Casting gleich mit mehreren Lehrbetrieben in Kontakt“, so Sengstbratl.

Wie läuft ein Bewerbungsgespräch ab?

Das erste Lehrlingscasting findet am 21. Jänner in Oberwart statt. Wichtig sei, dass sich die Lehrstellensuchenden auf die Bewerbungsgespräche vorbereiten, sagt Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz. „15-jährige Schülerinnen und Schüler haben zu einem großen Teil noch sehr wenig Vorstellung von der gesamten Wirtschaftswelt, welches Angebot es gibt, wie es dort funktioniert oder wie ein Bewerbungsgespräch aussieht. Auch mit 18 oder 19 Jahren sind sie noch relativ unbeholfen sich zu bewerben“, so Zitz.

ORF

Derzeit gibt es im Burgenland 822 Betriebe, die Lehrlinge ausbilden. 2.608 junge Menschen machen derzeit eine Lehre im Land. Die Lehringscastings gibt es im Burgenland seit vier Jahren. Bisher fanden sie aber nur in den Bezirken Oberwart und Oberpullendorf statt.

Links: