Brand Rudersdorf: Laterne löste Feuer aus

Nach dem Brand in einem Wohnhaus in Rudersdorf steht jetzt die Ursache fest. Laut Polizei dürfte eine Laterne mit einer brennenden Kerze, die auf einer überdachten Terrasse stand, das Feuer ausgelöst haben.

Die Ermittler fanden im Brandschutt Reste einer aus Holz gefertigten Laterne. Laut der Besitzerin brannte darin seit Weihnachten eine zirka 70 Zentimeter große Kerze als Friedenslicht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit habe diese brennende Kerze die daneben aufgestellte Gartengarnitur in Brand gesetzt, heißt es von der Polizei. Die Flammen griffen von dort aus auf das gesamte Wohnhaus über - mehr dazu in Wohnhausbrand in Rudersdorf.

Fast 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Ein älteres Ehepaar wurde von den Einsatzkräften aus dem Haus geholt. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauerten fast drei Stunden.